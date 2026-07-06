Samsung Galaxy S27 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ ਸੈਲਫ਼ੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ
Samsung Galaxy S27 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਡਿਸਪਲੇ ਫੀਚਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : July 6, 2026 at 9:58 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸੀਰੀਜ਼ Galaxy S27 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਡਿਸਪਲੇ ਫੀਚਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੋਰੀਅਨ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦ Alec ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਮਸੰਗ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਡਿਸਪਲੇ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਅਲਟ੍ਰਾ ਮਾਡਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ Samsung Galaxy S27 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਡਿਸਪਲੇ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਡਿਸਪਲੇ ਫੀਚਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਏ Samsung Galaxy S26 Ultra ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਡਿਸਪਲੇ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਫੋਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ੍ਹ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ 'ਤੇ ਕੋਲ੍ਹ ਮੌਜ਼ੂਦ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਬੇਆਰਾਮੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਡਿਸਪਲੇ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ Samsung Galaxy S27 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 4 ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Samsung Galaxy S27, Samsung Galaxy S27 Plus, Samsung Galaxy S27 Pro ਅਤੇ Samsung Galaxy S27 Ultra ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਅਲਟ੍ਰਾ ਮਾਡਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਮਸੰਗ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਡਿਸਪਲੇ ਫੀਚਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ?
ਇਹ ਫੀਚਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰਡਵੇਅਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਵਾਈਡ ਪਿਕਸਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲ੍ਹ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਦਾ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸਨੂੰ ਖਾਸ ਐਪਾਂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਪ-ਅੱਪ, ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ OTP ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਔਨ-ਆਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਦੋ ਲੇਵਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ ਸਿਗਮਾਇੰਟਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਡਿਸਪਲੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ S27 ਸੀਰੀਜ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੈਲਫ਼ੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ
ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਆਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਲੈਕਸੀਕਵਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Samsung Galaxy S27 Pro ਅਤੇ Samsung Galaxy S27 Ultra ਦੇ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 16MP ਦਾ ਸੈਲਫ਼ੀ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੋਲ-ਪੰਚ ਡਿਸਪਲੇ ਕੱਟਆਊਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਸੁਕਵਾਇਰ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਾਈਡ ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਐਪਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਪੜਾਅ ਕੈਮਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਮਸੰਗ ਵੱਲੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Samsung Galaxy S27 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਨਪੈਕਡ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੋਰਸਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।
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