ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ AI ਮਾਡਲ, ਜਾਣੋ ਆਖ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ

AI Impact Summit 2026 ਵਿੱਚ ਅਜੈ ਸੂਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ।

AJAY SOOD AI ​​IMPACT SUMMIT 2026 (PTI)
ETV Bharat Tech Team

Published : February 18, 2026 at 12:22 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: AI Impact Summit 2026 ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੈ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਏਆਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਜ਼ਰਸ ਜਾਂ ਕੰਟੈਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ AI Impact Summit 2026 ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਏਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ। ਅਜੈ ਸੂਦ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਉੱਭਰਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਆਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਅਜੈ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਿਟ ਦਾ ਵਿਚਾਰ People, Planet, Purpose ਹੈ। People ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਏਆਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇ। Planet ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। Purpose ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਏਆਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜੈ ਸੂਦ ਨੇ AI Sovereignty 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਰਤੀ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਆਈ ਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਏਆਈ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਅਜੈ ਸੂਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਏਆਈ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Do no harm ਇਸਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਨ੍ਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। AI Impact Summit 2026 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਏਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

16 ਤੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਪੀਕਰ, ਕਈ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ AI Impact Expo ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੈ ਸੂਦ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਏਆਈ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

