Airtel ਨੇ ਗੂਗਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, SMS ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ

Airtel ਨੇ ਗੂਗਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, SMS ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ
ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ RCS ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਜੋ SMS ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਚੈਟ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
Published : December 10, 2025 at 3:00 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ RCS ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। RCS ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਿਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਇਸਨੂੰ SMS ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੰਸਕਰਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਏਅਰਟੈੱਲ ਹੁਣ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਦੇ RCS ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
RCS ਦੇ ਲਾਭ
- ਉੱਚ-ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ
- ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਟਾਈਪ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
- ਬਿਹਤਰ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਅਨੁਭਵ
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ RCS ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ WhatsApp ਜਾਂ WhatsApp ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
RCS ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਏਅਰਟੈੱਲ-ਗੂਗਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਸੇਜ 0.11 ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮਾਤਰ ਦਰ ਹਰ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ RCS ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੋਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ RCS ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਦਾ 80:20 ਰੈਵੇਨਿਊ-ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਲੀਆ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੂਗਲ ਨੂੰ।
ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੂੰ RCS ਨਾਲ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ?
ਏਅਰਟੈੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਏਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪੈਮ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ RCS ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਲਪਿਕ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਪੈਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ RCS ਨੂੰ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਪੈਮ ਫਿਲਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਪੈਮ ਮੈਸੇਜਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵੈਧ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਸਪੈਮ ਮੈਸੇਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਅਰਟੈੱਲ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ RCS ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ SMS ਦੀ ਬਜਾਏ RCS ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ RCS ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ SMS ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ RCS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਗੀ।
RCS VS SMS
|ਫੀਚਰਸ
|RCS
|SMS
|ਪੂਰਾ ਨਾਮ
|Rich Communication Services
|Short Message Service
|ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਲੰਬਾਈ
|ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ (ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ)
|ਸਿਰਫ਼ 160 ਅੱਖਰ (ਹਿੰਦੀ/ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਿਲਾ ਕੇ)
|ਫੋਟੋ/ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ?
|ਹਾਂ, ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ
|ਨਹੀਂ (ਸਿਰਫ਼ MMS ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਅਲੱਗ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੁਆਲਿਟੀ)
|ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ
|ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ, ਨਾਮ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ
|ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਗਰੁੱਪ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ
|Read Receipt
|ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
|ਨਹੀਂ
|ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ
|ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਟਾਇਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
|ਨਹੀਂ
|ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ
|ਕੁਝ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ (ਜਿਵੇਂ Google Messages ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੈ)
|ਨਹੀਂ
|ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਚਾਹੀਦਾ?
|ਵਾਈ-ਫਾਈ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਚਾਹੀਦਾ
|ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਿਗਨਲ ਚਾਹੀਦਾ
|ਇਮੋਜੀ/ਸਟਿੱਕਰ
|ਹਾਂ, ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ
|ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ
|ਕਾਲਿੰਗ ਬਟਨ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ
|ਡਾਈਰੈਕਟ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
|ਨਹੀਂ
|ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
|ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ (iOS 18 ਤੋਂ)
|ਸਾਰੇ ਫ਼ੋਨ (ਪੁਰਾਣੇ ਫੀਚਰ ਫ਼ੋਨ ਵੀ)
|ਕੈਰੀਅਰ ਸਪੋਰਟ
|ਜੀਓ, ਏਅਰਟੈੱਲ, ਵੀਆਈ- ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ
|ਸਾਰੇ ਕੈਰੀਅਰ
