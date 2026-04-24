WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਚਾਰਜ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?
ਹੁਣ ਏਅਰਟਲ, ਜੀਓ ਅਤੇ Vi ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
Published : April 24, 2026 at 5:36 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਰਿਚਾਰਜ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀ PayU ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਐਂਡਰਾਈਡ ਅਤੇ iOS ਦੋਨਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕੰਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਪ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕੰਨੈਕਸ਼ਨ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਲਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਟਿਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ
ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PayU ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਅਰਟਲ, ਜੀਓ ਅਤੇ Vi ਦੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ '₹' ਆਈਕਨ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਕਨ ਕੈਮਰਾ ਆਈਕਨ ਦੇ ਠੀਕ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੈਟਰੋ ਟਿਕਟ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਈਕਨ '₹' ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਮੇਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਭੇਜਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਈਕਨ '₹' 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
- ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਰੀਚਾਰਜ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣੋ।
- ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਚੁਣੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਭਰੋ।
- ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਪਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਚੁਣੋ।
- ਭੁਗਤਾਨ ਮੋਡ ਚੁਣੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ UPI, ਡੇਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ।
- ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
ਯੂਪੀਆਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੂਪੀਆਈ ਪਿੰਨ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੀਚਾਰਜ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟਸਐਪ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਮਪੇਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਿਸਟਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ।
ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਉਦੇਸ਼ ਐਪ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ, ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਮੈਟ੍ਰੋ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਟ੍ਰੇਨ, ਫਲਾਈਟ ਟਿੱਕਟ ਬੁੱਕਿੰਗ ਜਾਂ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
