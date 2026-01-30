Airtel ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੌਹਫ਼ਾ, ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਫ੍ਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?
Airtel ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ Adobe Express Premium ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਐਕਸੇਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : January 30, 2026 at 12:08 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਗਿਫ਼ਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਅਰਟਲ ਨੇ Adobe ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ Adobe Express Premium ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਐਕਸੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 4,000 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਫ਼ਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਏਅਰਟਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 36 ਕਰੋੜ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Adobe Express ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਪਰ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਕੰਟੈਟ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਐਪ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕੰਟੈਟ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ Adobe Firefly ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਪੋਸਟਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ, ਵੀਡੀਓ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ, ਤਿਓਹਾਰ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗਸ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਏਅਰਟਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ Adobe Premium ਫ੍ਰੀ
ਇਹ ਐਪ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਮਾਲਿਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੋਸਟਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ, ਵੀਡੀਓ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ, ਤਿਓਹਾਰ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗਸ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। Adobe Express ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ Adobe ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ।
ਫ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਫੀਚਰਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 250 ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਕ੍ਰੇਡਿਟਸ, ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟੈਮਪਲੇਟਸ, 200 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ Adobe Stock ਸੰਪਤੀਆਂ, ਪੂਰਾ Adobe Fonts ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਕੰਟੈਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੂਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, 30 ਦਿਨ ਦੀ ਵਰਜ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ, 100GB ਕਲਾਊਂਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਿੱਟ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਡਿਵਾਈਸ ਸਿੰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ਼ਰ?
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਆਫ਼ਰ ਨੂੰ ਏਅਰਟਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ, ਪੋਸਟਪੇਡ, ਬ੍ਰਾਂਡਬੈਡ ਜਾਂ DTH ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੋਣ। ਇਸ ਆਫ਼ਰ ਨੂੰ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 28 ਜਨਵਰੀ 2027 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਡੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰੋਗੇ।
Adobe Express Premium ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐਕਟਿਵ?
- Airtel Thanks ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਏਅਰਟਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰੋ।
- Thanks Benefits ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ Claim OTTs and more ਜਾਂ Adobe Express Premium ਆਫ਼ਰ ਬੈਨਰ ਸਰਚ ਕਰੋ।
- ਆਫ਼ਰ ਬੈਨਰ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਰਿਡੇਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
- Adobe ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਸਾਈ-ਇਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਓ।
- ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਟੇਪ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਕਟਿਵ ਕਰੋ।
- ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਜਾਂ iOS App Store ਤੋਂ Adobe Express ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
- ਲਾਗ-ਇਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਕਟਿਵ ਦਿਖਣ ਲੱਗੇਗਾ।
ਏਅਰਟਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ Adobe ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੂਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-