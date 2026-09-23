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Airtel ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੋਸਟਪੇਡ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ Apple TV ਅਤੇ Apple Arcade ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?

Airtel ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੋਸਟਪੇਡ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੇ iCloud+ ਦੇ ਨਾਲ Apple TV ਅਤੇ Apple Arcade ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

AIRTEL FAMILY POSTPAID
AIRTEL FAMILY POSTPAID (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 23, 2026 at 3:28 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Airtel ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਪੇਡ ਪਾਲਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 999 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੋਸਟਪੇਡ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ Airtel ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਪੇਡ ਪਲਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ iCloud+ ਦੇ ਨਾਲ Apple TV ਅਤੇ Apple Arcade ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਐਪਲ ਡਿਵਾਈਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ Airtel ਯੂਜ਼ਰਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

iCloud+ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ, ਫਾਈਲਾਂ, ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਸਾਰੇ ਐਪ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਸਿੰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਟਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। Apple Arcade ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਗੇਮਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ-ਐਪ ਪਰਚੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਏਅਰਟਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਪੇਡ ਪਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਮਿਤ ਐਪਲ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਸੁਵਿਧਾ?

ਐਪਲ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ 999 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੋਸਟਪੇਡ ਪਲਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। 999 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ Fastlane ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਮਿਤ ਡਾਟਾ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਮ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਲੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਐਪਲ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੁੜਨ 'ਤੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟ, ਕਲਾਊਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਅਤੇ ਗੇਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਏਅਰਟਲ ਐਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਅਰਟਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੰਪਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹਾ ਆਫਰ ਲਿਆਉਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸਾਨ ਹੋ। ਫੈਮਿਲੀ ਪੋਸਟਪੇਡ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇਕੱਠੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਪਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।- ਅਮਿਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਸ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ

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