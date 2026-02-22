ETV Bharat / technology

OTP ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, Airtel ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ

Airtel ਦਾ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਅਲ-ਟਾਈਮ ਸਿਸਟਮ OTP ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਅਲਰਟ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

OTP FRAUD PREVENTION INDIA
OTP FRAUD PREVENTION INDIA (Special Arrangements)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 22, 2026 at 4:19 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਡਰ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ OTP ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਠੱਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟਲ ਨੇ OTP ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਸਮਿਟ 2026 ਵਿੱਚ ਏਅਰਟਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਕਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਐਪ ਜਾਂ ਸੈਟਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਏਅਰਟਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੁਵਿਧਾ

ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ OTP ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਅਲਰਟ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਰੁੰਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ OTP ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਿਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।- ਏਅਰਟਲ ਯੂਜ਼ਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ

ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ OTP ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਰੁੰਤ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ ਹੱਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੀਆਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਸੀ।-ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਸ਼ਰਮਾ

ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਠੱਗੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਅਰਟਲ ਨੇ ਇਸ ਹੱਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀਬ 68.7 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਨਿਪਟਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਰੋਕਥਾਮ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਏਅਰਟਲ ਦਾ ਇਹ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਉਸੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

