ETV Bharat / technology

Apple ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋਏ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ AirPods, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਾਸ?

ਐਪਲ ਦੇ macOS Tahoe 26.7 ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਵਾਲੇ AirPods ਲੀਕ ਹੋਏ, ਜੋ ਸਿਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇੰਟੀਲੀਜੈਂਸ ਫੀਚਰਸ ਨਾਲ ਲੈਂਸ ਹੋਣਗੇ।

APPLE AIRPODS DEBUT IN 2027
APPLE AIRPODS DEBUT IN 2027 (APPLE)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2026 at 9:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰਾ ਵਾਲੇ AirPods ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। macOS Tahoe 26.7 ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਡੈਮੋ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ AirPods ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Mac Rumours ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਲੀਕ ਹੋਏ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ AirPods ਪਾਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਆਇਆ? ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਸੇਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੋ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ AirPods ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕੈਮਰਾ ਲੋਅ-Resolution ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਐਪਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ ਸਿਰੀ ਸਹਾਇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਜੋ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਫੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੀਕ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ AirPod ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ ਅਤੇ AiPods ਦਿਖਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ AirPods Pro ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੰਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ AirPods ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਕੋਡਨੇਮ B790 ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਮਰਾ AirPods ਮਾਡਲ B798 ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ B798 ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ 2027 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕ ਗੁਰਮਨ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਮਰਾ ਲੋਅ-Resolution ਹੀ ਸਹੀਂ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਕਦੋਂ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ।

ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਇਹ ਡੈਮੋ ਵੀਡੀਓ macOS 26.7 ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਾ AirPods ਨੂੰ ਐਪਲ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ iPhone 18 ਲਾਂਚ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ AirPods ਨੂੰ ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰੀ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

AIRPODS WITH CAMERA LEAKED
APPLE SOFTWARE UPDATE LEAK
APPLE
APPLE AIRPODS DEBUT IN 2027

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.