ETV Bharat / technology

AirPods Max 2 ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਕੀਮਤ ਸੁਣ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼!

AirPods Max 2 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

AIRPODS MAX 2 PRICE
AIRPODS MAX 2 PRICE (Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 17, 2026 at 3:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ AirPods Max 2 ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈੱਡਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ H2 ਚਿਪ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ H1 ਚਿਪ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ANC ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਐਪਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ANC ਪਿਛਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 1.5 ਗੁਣਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪਲੇਨ ਦੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਭੀੜ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, AirPods Max 2 ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਰਟ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Adaptive Audio, Conversation Awareness, Voice Isolation ਅਤੇ Live Translation ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਡਕਾਸਟਰ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਅਤੇ ਕੰਟੈਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਐਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਟੂਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਏਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨੇੜਲੇ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਪਿਕਅੱਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ AirPods Max 2 ਦੇ ਨਾਲ AppleCare+ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ, ਚੋਰੀ, ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਅਤੇ 24x7 ਸਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਐਪਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

AirPods Max 2 ਦੇ ਫੀਚਰਸ

AirPods Max 2 ਬਿਹਤਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੇਂਸੀ ਮੋਡ ਅਤੇ Improved Spatial Audio ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ USB-C ਕੇਬਲ ਨਾਲ ਕੰਨੈਕਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ 24bit 48KHz ਆਡੀਓ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਗੇਮਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਰਲੇਸ ਲੇਟੇਂਸੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ iPhone, iPad ਅਤੇ Mac 'ਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਰ ਇਮਰਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਊਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਈਫੋਨ ਜਾਂ ਆਈਪੈਡ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਐਪ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। Live Translation ਫੀਚਰ ਅਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਬਾਕੀ ਫੀਚਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ AirPods Max 2 ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਡੀਓ, ਬਿਹਤਰ ANC ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ।

AirPods Max 2 ਦੀ ਕੀਮਤ

AirPods Max 2 ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 67,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ AirPods ਨੂੰ ਐਪਲ ਨੇ Midnight, Starlight, Blue, Purple ਅਤੇ Orange ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਹਕ 25 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਐਪਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਐਪ ਰਾਹੀਂ AirPods Max 2 ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

AIRPODS MAX 2
AIRPODS MAX 2 FEATURE
AIRPODS MAX 2 SALE
AIRPODS MAX 2 PRICE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.