ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹਵਾ ਲੀਕ, ਸਪੇਸਐਕਸ ਕੈਪਸੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ
ISS ਦੇ Zvezda ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ PrK ਟਨਲ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਲੀਕ ਵੱਧ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੋ ਪਾਊਂਡ ਹੋ ਗਿਆ।
Published : June 7, 2026 at 1:34 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸਾ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ SpaceX Dragon ਕੈਪਸੂਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋ ਰੂਸ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ Roscosmos ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਵਾ ਦੇ ਲੀਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ Zvezda ਸਰਵਿਸ ਮੋਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ PrK ਨਾਮ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਖਰਾਬੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ Roscosmos ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ 1 ਜੂਨ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ Progress 95 ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਕਾਰਗੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ Roscosmos ਨੂੰ PrK ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੋ ਪਾਊਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਸ਼ੱਕੀ ਲੀਕ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਕੇਟ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੀਕ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਨਾਸਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ SpaceX Crew-12 ਦੇ ਚਾਰੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ Soyuz MS-28 ਤੋਂ ਆਏ ਨਾਸਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸੇਫ ਹੈਵਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ SpaceX Dragon ਕੈਪਸੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦਾ ਇਹ ਡ੍ਰੈਗਨ ਕੈਪਸੂਲ ਇੱਕ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਲਾਈਫਬੋਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡ੍ਰੈਗਨ ਕੈਪਸੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Roscosmos ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਮਾਪ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Roscosmos ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਨੇ PrK ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਲੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ Germetall-1 ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀਲੈਂਟ ਦੀ ਪਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ PrK ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਾਸਾ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੂਸੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸੇਫ ਹੈਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਾਲਾ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠਿਕਾਣਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 2030 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗਹਿਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
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