AI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ! 2030 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਧਾ
UN ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਏਆਈ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਦੋਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
Published : June 7, 2026 at 1:16 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਦੋਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 3 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੂਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ 'ਜੇਵੰਸ ਪੈਰਾਡੌਕਸ' ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਿਸੋਰਸ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਉਸ ਰਿਸੋਰਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਧੇਗੀ।
ਇਕੋਨੌਮਿਸਟ ਵਿਲੀਅਮ ਸਟੇਨਲੀ ਜੇਵੰਸ ਨੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖਪਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੰਗ ਵਧੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੇਂਸੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਪਤ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਗਲੋਬਲ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਆਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 2030 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੋਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 6.7 ਬਿਲੀਅਨ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 9.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦਸ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸਿਰਫ਼ 32 ਦੇਸ਼ ਏਆਈ ਕਲਾਊਂਡ ਢਾਂਚੇ ਹੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਹੈ।
ਜੋ ਦੇਸ਼ ਏਆਈ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਰਲ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਸਟ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸਨੇ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਟਾਸਕ ਲੇਵਲ, ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਆਈ ਲਈ ਮਿਨਰਲ ਸੋਰਸਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਤੱਕ, ਪੂਰੀ ਮੁੱਲ-ਚੇਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
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