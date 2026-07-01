Apple Creator Studio ਵਿੱਚ ਆਇਆ AI ਅਪਡੇਟ, ਜਾਣੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ
ਐਪਲ ਨੇ Creator Studio ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਕੱਟ ਪ੍ਰੋ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਪਿਕਸਲਮੇਟਰ ਪ੍ਰੋ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ।
Published : July 1, 2026 at 4:12 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਐਪਾਂ ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ Apple Creator Studio ਲਈ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਮੈਕ, ਆਈਪੈਡ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਲਈ ਵਰਕਫਲੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਕੱਟ ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਪਿਕਸਲਮੇਟਰ ਪ੍ਰੋ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕੰਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਡਿਟਰ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਇਮੇਜ ਐਡਿਟ ਟੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Final Cut Pro ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ
- ਜਨਰੇਟ ਕੈਪਸ਼ਨ ਫੀਚਰ: ਇਹ ਫੀਚਰ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀਂ ਸਬਟਾਇਟਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰ ਫੌਂਟ, ਕਲਰ ਅਤੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਟਾਇਲ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਐਡਿਟ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ: ਐਡਿਟ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦਾ ਫੀਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਂਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਿੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਆਟੋ ਟਾਸਕ: ਮੈਕ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਆਟੋ ਟਾਸਕ ਨਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੂਲ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਚਮੜੀ, ਵਾਲ, ਅਸਮਾਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
- ਮੈਚ ਕਲਰ: ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੈਚ ਕਲਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਤੋਂ ਫ੍ਰੇਮ-ਦਰ-ਫ੍ਰੇਮ ਐਡਿਟ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Pixelmator ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਪਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੂਲ
ਹੁਣ ਕੀਨੋਟ, ਪੇਜ ਅਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ Pixelmator Pro ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੈਕਟਰ ਸ਼ੇਪਾਂ ਅਤੇ ਇਮੇਜ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫ੍ਰੀਫਾਰਮ ਐਪ ਵਿੱਚ ਵੀ iOS 27 ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਰਕ ਮੋਡ, ਬੋਰਡਾਂ ਲਈ ਫੋਲਡਰ ਅਤੇ ਮੈਕ 'ਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਸਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
Logic Pro ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ
ਐਪਲ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ Logic Pro ਵਿੱਚ Chord ID ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਡਿਸਟੌਰਟਡ ਗਿਟਾਰ ਜਾਂ ਬੇਸੁਰੇ ਪਿਆਨੋ 'ਤੇ ਬਜਾਏ ਗਏ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਖਾਰਿਸ ਰਿਡਿਕ-ਟਾਈਨਸ ਦੇ ਗਾਣੇ 'Shoulda Never' ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ Producer Project ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਐਪਲ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ 399 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 3,999 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫ੍ਰੀ-ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਮੈਕ ਜਾਂ ਆਈਪੈਂਡ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਐਪਲ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪਲਾਨ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 199 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਸਟੂਡੀਓ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
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