ਅੱਜ AI Summit India 2026 'ਤੇ ਟਿਕੀਆ ਨੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ

ਅੱਜ AI Summit India 2026 'ਤੇ ਟਿਕੀਆ ਨੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ
ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ AI Summit India 2026 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : February 16, 2026 at 1:26 PM IST
ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ AI Summit India 2026 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਏਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 16-20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 'ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ' ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਸਕੇਲੇਬਲ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ AI ਹੱਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਏਆਈ ਇਵੈਂਟ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਇਮਪੈਕਟ ਐਕਸਪੋ 2026 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਪੀਐਮਓ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਕਸਪੋ ਏਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਤੀ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਨਤਾ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?
ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ, ਲੁਈਜ਼ ਇਨਾਸੀਓ ਲੂਲਾ ਡਾ ਸਿਲਵਾ, ਪੇਡਰੋ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਕ ਸਕੋਫ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ, ਨਵੀਨਚੰਦਰ ਰਾਮਗੁਲਮ, ਅਨੁਰਾ ਕੁਮਾਰਾ ਦਿਸਾਨਾਯਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਿੰਗ ਟੋਬਗੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 45 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ, ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਟੈਕ ਟਾਇਟਨਸ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਵਰਹਾਊਸ
ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਗਲੋਬਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ, ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ, ਡੈਮਿਸ ਹਸਾਬਿਸ ਅਤੇ ਡਾਰੀਓ ਅਮੋਡੇਈ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ, ਬਿਲ ਗੇਟਸ, ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਅਮੋਨ, ਬ੍ਰੈਡ ਸਮਿਥ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸੀ-ਲੈਵਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ/ਸੀਈਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ/ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ, ਐਕਸਪੋ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੀਈਓਜ਼ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਨਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਨਾਮਾਂ ਵੱਲੋ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ AI ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਥੀਮ 'ਸਰਵਜਨ ਹਿਤਾਇਆ, ਸਰਵਜਨ ਸੁਖਾਇਆ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ, ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਏਆਈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਉੱਤਰ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਦੱਖਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਐਕਸ਼ਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹਿਕ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਆਈ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।-ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ
ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਏਆਈ-ਇੰਡੀਆ ਇਮਪੈਕਟ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਾਰਾ ਲੋਕੇਸ਼ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਗੇਟਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗੇਟਸ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ।
ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਨੀਤ ਚੰਦੋਕ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।-ਪੁਨੀਤ ਚੰਦੋਕ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਦੇ "ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਏਆਈ: ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ, ਹਾਈਪਰਲੋਕਲ, ਸਕੇਲੇਬਲ" ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੰਦੋਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਮਾਡਲ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਏਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੰਦੋਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਆਈ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਕਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ (IGI) ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਿਮਟਿਡ (DIAL) ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਟਰਮੀਨਲ 1 ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲ 2 ਅਤੇ 3 ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਟਰਮੀਨਲ 1 ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਮੈਜੈਂਟਾ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਏਆਈ ਇੰਪੈਕਟ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੁਕਾਵਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸਥਾਨ, ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ QR ਕੋਡ-ਅਧਾਰਤ ਮਾਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਰਹੇਗੀ ਜਦਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਨ, ਰੂਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰ ਰਹੇਗਾ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 5,000 ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਲਾਹ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਲਾਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵੀਆਈਪੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਥੁਰਾ ਰੋਡ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਮਾਰਗ, ਜਨਪਥ, ਅਕਬਰ ਰੋਡ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਥ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਿਖਰ-ਸਬੰਧਤ ਰੂਟ ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭੈਰੋਂ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਰੋਡ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਗਲਿਆਰੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੀਆਈਪੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਫਰ ਟਾਈਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਏਆਈ ਇਮਪੈਕਟ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਲੈਮੀ ਅਤੇ ਏਆਈ ਮੰਤਰੀ ਕਨਿਸ਼ਕ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਏਆਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਆਈ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾਉਣ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਏਆਈ ਸਮਿਟ ਇੰਡੀਆ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਇਹ ਸਮਿਟ ਏਆਈ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ-ਅਧਾਰਤ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਭਾਰਤ ਦੇ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ AI ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜ ਤੱਕ, AI ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
