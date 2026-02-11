YouTube Music ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ AI Playlist ਫੀਚਰ, ਹੁਣ Voice ਅਤੇ Text ਰਾਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ ਏਆਈ ਪਲੇਲਿਸਟ
YouTube Music ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਏਆਈ ਪਲੇਲਿਸਟ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : February 11, 2026 at 3:09 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Youtube ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਪਲੇਲਿਸਟ ਜਨਰੇਟ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਐਂਡਰਾਈਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹਲਕਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
YouTube Premium and @YouTubeMusic Premium users can now instantly turn an idea, mood or genre into a personalized playlist using our new AI playlist feature 🎧— Updates From YouTube (@UpdatesFromYT) February 9, 2026
Here's how to use it:
1. On Android & iOS, tap the “New” button in the Library tab of YouTube Music
2. Select “AI… pic.twitter.com/YR1GVCqwvu
ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਏਆਈ ਪਲੇਲਿਸਟ?
- ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਪ ਦੇ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਉੱਥੇ New ਬਟਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਆਈ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ ਪਲੇਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। Spotify ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਲੇਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂਟਿਊਬ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਏਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ Ask Music ਅਤੇ ਏਆਈ ਰੇਡੀਓ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਪਲੇਲਿਸਟ ਫੀਚਰ ਸਿੱਧੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਯੂਟਿਊਬ ਦੀ ਉਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਟਿਊਬ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਨ ਸਮੇਤ ਉਸਦੇ ਪੇਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 325 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
