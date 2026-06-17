Facebook ਵਿੱਚ ਆਇਆ AI Mode, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਜਵਾਬ
'Facebook AI Mode' ਫੀਚਰ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਰੀਲਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Published : June 17, 2026 at 9:57 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਹੁਣ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਏਆਈ ਮੋਡ ਹੈ, ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਟੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਫੀਚਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਏਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
AI Mode ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਏਆਈ ਮੋਡ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਚ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਟਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਰੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਰਾਏ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Today we’re introducing Muse Spark, our most powerful model yet, giving you a faster and smarter Meta AI.— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) April 8, 2026
Muse Spark currently powers the Meta AI app and website and will be rolling out to @whatsapp, @Instagram, @facebook, @messenger, and AI glasses in the coming weeks.…
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਏਆਈ ਮੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਬਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਸਰਚ ਨਤੀਜੇ। ਇਹ ਫੀਚਰ Muse Spark ਤੋਂ ਪਾਵਰਡ ਮੈਟਾ ਏਆਈ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਡ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਟੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟੈਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਆਸਾਨ
ਮੈਟਾ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਟੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਰੋਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਜੇਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੋਲਾਜ ਕੱਟਆਊਟ ਟੈਂਪਲੇਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੇਸਬੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਵੀਡੀਓ ਮੋਂਟੇਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਟ-ਇਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ 'AI Photo Preset' ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ, ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਾਲ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਰਸੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟੀਮ ਦੀ ਜਰਸੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਫੀਚਰ ਲਈ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ AI Edit ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ Wear It ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਵੀ 'Restyle Profile Picture With AI' ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਲੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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