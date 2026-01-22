ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਕਲਪਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ AI, ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ AI ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਕਲਪਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ AI, ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ AI ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਏਆਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੈਡਿਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Published : January 22, 2026 at 3:51 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕੇ।
ਅਨੁਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ NBEMS ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਏਆਈ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ NBEMS ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 50,000 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਟੂਲਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 42,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟਿਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NBEMS ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਪੁਣਿਆ ਸਲੀਲਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਏਆਈ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ, ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦਿਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।" NBEMS ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਭਿਜਾਤ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ NBEMS ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-