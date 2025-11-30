ETV Bharat / technology

90 ਫੀਸਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ AI ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਜਾਣੋ

ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗਠਨ AI ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 30, 2025 at 3:04 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। AI ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੋਵੇਂ ਇਸਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ੋਹੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ "ਦ AI ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ: ਇੰਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਪੋਰਟ" ਹੈ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 71 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਹੋ ਵਿਖੇ ਏਆਈ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਮਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਧਿਐਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਏਆਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਰਾਮਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।" ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਕਫਲੋ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗਾਰਡਰੇਲ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ AI ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 92 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਖੁਫੀਆ ਟੀਮਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ (ਲਗਭਗ 65 ਫੀਸਦੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਟੀ ਬਜਟ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ AI ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 61 ਫੀਸਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ AI ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। AI ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ AI ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ AI ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 46 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ AI ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੋਡਿੰਗ ਲਈ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 41 ਫੀਸਦੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ 37 ਫੀਸਦੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੇ 32 ਫੀਸਦੀ ਫੈਸਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ AI ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 44 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਮਾੜੀ ਡੇਟਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। 39 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ AI ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਕਲਪ, ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

