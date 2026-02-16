AI-India Impact Summit 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ

ETV Bharat / technology

AI-India Impact Summit 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ AI-India Impact Summit ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

INDIA AI IMPACT SUMMIT 2026 THEME (ANI/India AI Impact Summit 2026)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 16, 2026 at 1:24 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ AI-India Impact Summit ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। AI India Expo ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੀ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ?

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ,"ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ AI-India Impact Summit ਲਈ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਚ India AI Impact Expo 2026 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। India AI Impact Expo 2026, India AI Impacts Summit ਦੇ ਨਾਲ 16 ਤੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਏਆਈ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੋਅਕੇਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

13 ਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ

ਇਹ Expo ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਦੇ 10 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 70,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

Expo ਵਿੱਚ 13 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਡਪ ਏਆਈ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਰੂਸ, ਯੂਕੇ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਸਰਬੀਆ, ਐਸਟੋਨੀਆ, ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।

ਤਿੰਨ ਥੀਮ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ-ਪੀਪਲ, ਪਲੈਨੇਟ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ- 'ਤੇ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਊਰੇਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਮੰਡਪ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ-ਸੰਭਾਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ-ਸਕੇਲ ਹੱਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ

India AI Impact Expo ਵਿੱਚ ਕਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸਮੇਤ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਏਆਈ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3,250 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Impact Summit, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਆਈ ਸਮਿਟ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਏਆਈ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ।

India AI ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ 12 ਦੇਸੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਕੰਸੋਰਟੀਆ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਡੇਟਾਸੈੱਟ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਿਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ AI Impact Expo ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਜੋ 70,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਅਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ, ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਮਿਟ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਏਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰ 2027 ਤੱਕ USD 17 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। 800 ਮਿਲੀਅਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਯੂਜ਼ਰਸ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੀਨ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

