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AI ਨੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮਦਦ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ।

POLICE USE AI TO TRACE SUSPECT
POLICE USE AI TO TRACE SUSPECT ((Special arrangement and IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 21, 2026 at 3:51 PM IST

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ਚੇਨਈ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਮ ਦੇ ਫਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ 'ਤੇ ਤਿਰੁਵੋੱਤਿਯੂਰ ਵਿਖੇ ਪਾਂਡੀਆਮਨੀ ਦੇ 2007 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ 'ਨੌਰਥ ਜ਼ੋਨ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮਜ਼ ਯੂਨਿਟ' ਨੇ ਉਸਨੂੰ 19 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਿਰੁਵੋੱਤਿਯੂਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੋਨੇਰੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵਾਧੂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

2010 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਬਦਲ ਕੇ ਫਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਨਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀ 2007 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਲੁੱਕ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀ ਥਿਰੁਮੁੱਲਾਈਵੈਲ (Thirumullaivayil) ਦੇ ਚੋਲਮਪੇਡੂ ਮੇਨ ਰੋਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।-ਪੁਲਿਸ

ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਹੁਣ 39 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਥਿਰੁਮੁੱਲਾਈਵੈਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ।

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਤਿਰੁਵੋੱਤਿਯੂਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰਜਟਾਊਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

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TAGGED:

AI HELPS ARREST MURDER SUSPECT
AI TECHNOLOGY HELPS TAMIL POLICE
ACCUSED ABSCONDING FOR 19 YEARS
POLICE USE AI TO TRACE SUSPECT

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