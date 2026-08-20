ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ AI ਕੰਪਨੀਆਂ? ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ
ਪਹਿਲੀ-ਵਿਕਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ।
Published : August 20, 2026 at 5:40 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਰਲੱਭ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਕੈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਉਸੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ Anthropic ਕੰਪਨੀ ਦੇ Project Panama ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਆਊਟਲੈਟਸ 404 ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਊਟਲੇਟ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮਾਈਬਰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋ ਕਿਸੇ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਆਰਡਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 1,000 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ Apple AirTag ਛਿਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਟ੍ਰੈਕਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Exclusive: A rare bookseller suspected his books were being bought by AI companies. He stuck an AirTag in a book and we tracked it to a secretive Amazon facility in Las Vegas where they scan and destroy books called VGT3:https://t.co/WXSo0zB6JF— Jason Koebler (@jason_koebler) August 17, 2026
ਪੈਕੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲਵਾਕੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ ਦੇ ਕੇਨੋਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੰਡ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਰੁੱਕਿਆ। ਉੱਥੋ ਟਰੱਕ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਰਕਾਰ ਨੇਵਾਡਾ ਦੇ ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ LAS8 ਸੁਵਿਧਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ VGT3 ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲੋਗੋ ਇੱਕ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਫੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਬਾਈਡਿੰਗ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਕਿ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਾਪੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ AirTag ਜਾਂਚ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕਾਫ਼ੀ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਟੈਕਸਟ ਘੱਟ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਲੋ ਲਿਖਿਆ ਸਾਫ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਡਿਟ ਕੰਟੈਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਏਆਈ ਜਨਰੇਟੇਡ ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
‼️ BREAKING: Journalists hid an Airtag in a rare book shipment and confirmed Amazon to be one of the buyers behind the bulk orders destroying rare-books to feed their AI.— International Cyber Digest (@IntCyberDigest) August 17, 2026
They tracked it to Amazon's LAS8 warehouse in Las Vegas, home to VGT3 (see logo below), a scanning operation… pic.twitter.com/zOv4EkBHaE
ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੀ-ਵਿਕਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਸਰੀਰਕ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਨੂੰ 'ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਨਿਰਪੱਖ ਵਰਤੋਂ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ।
Court Documents ਅਨੁਸਾਰ, Anthropic ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥੋਕ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਅੰਕੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
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