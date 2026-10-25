AI ਕੋਡਿੰਗ ਟੂਲ ਵਧਾਉਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਰ ਇਸ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ
AI ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : October 25, 2026 at 3:39 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀ Atlassian ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਨੁਭਵ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਅਨੁਸਾਰ, ਏਆਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੱਲੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1,500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 87 ਫੀਸਦੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਉਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ 28 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਆਈ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੁਆਚੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋ ਦੱਸੇ ਗਏ ਬਚਾਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਘੰਟੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 2025 ਵਿੱਚ 68 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2026 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 49 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੰਟੇ ਏਆਈ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਏਆਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ 64 ਫੀਸਦੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 41 ਫੀਸਦੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ 17 ਫੀਸਦੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ 23 ਫੀਸਦੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਗੰਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫਸਾਈਕਲ ਦੌਰਾਨ ਏਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰੀਆਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਏਆਈ ਟੂਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਆਈ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਏਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਹਰੀ ਏਆਈ ਟੂਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਏਆਈ ਟੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇ।-ਕਰਨਿਕਾ ਏ. ਸੇਠ, MeitY ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ
ਏਆਈ ਕੋਡਿੰਗ ਸਹਾਇਕ ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡ੍ਰਾਫਟ, ਰੁਟੀਨ ਸੁਧਾਰ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਆਈ ਕੋਡਿੰਗ ਸਹਾਇਕ ਪਹਿਲੇ ਡ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਸੁਧਾਰ ਫਿਕਸ ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇੰਟਰਫੇਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕੋਡਬੇਸ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਅਜੈ ਸ਼ਰਮਾ, AI ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਹਰ
ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਕੋਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸਮੇਂ ਰੀਵਿਊ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਆਈ ਵੱਲੋ ਲਿਖੇ ਗਏ ਕੋਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਖੁਦ ਕੋਡ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਲੇਖਕ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਆਈ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਡ ਰੀਵਿਊਰਸ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਏਆਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਮਾਹਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਅਤੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਟੈਸਟ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਦੇ ਹਨ।-ਅਜੈ ਸ਼ਰਮਾ, AI ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਹਰ
ਏਆਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧੇਗੀ, ਜੋ ਆਖਰੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕਣ।
AI ਮਾਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਯਾ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਏਆਈ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਆਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੂਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋ ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੱਕ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਵੱਲੋ ਪੈਂਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋ ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ।-ਦ੍ਰਿਸ਼ਯਾ ਦੁੱਗਲ, AI ਮਾਹਰ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕੰਮ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ, ਤਕਨੀਕੀ ਡੇਟ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਲੋੜਾਂ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਗੰਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਕੰਮ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਏਆਈ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਮਾਪਣਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਏਆਈ ਟੂਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਪਣਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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