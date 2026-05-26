AI ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਸਟਮ?
ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : May 26, 2026 at 5:15 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਟੂਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਏਆਈ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਏਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਡਰ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ।
ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ
ਲੋਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਆਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਰਟ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਔਨਲਾਈਨ ਬਿਤਾਏ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਿਰਭਰਤਾ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।-ਸਾਕਸ਼ਰ ਦੁੱਗਲ, ਏਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ 17 ਵਾਰ TEDx ਸਪੀਕਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ
ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੀਡ 'ਤੇ ਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕੰਟੈਟ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਕਲਿੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਡਾਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਪੁਣੇ ਦੇ ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਰਵ ਨੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਸ ਏਆਈ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਚੈਟਬਾਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਰੇ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਉਸਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ 15 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਰੀਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ 17 ਸਾਲਾ ਕਬੀਰ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਢਾਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਨਕਲ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਉਭਰਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।-ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ IT ਵਿਗਿਆਨੀ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ
ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਏਆਈ ਤੋਂ ਡਰੋ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਟ 'ਤੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਏਆਈ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਗੋਰਿਦਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ। ਏਆਈ ਖੁਦ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
