ChatGPT ਤੋਂ Gemini ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ AI ਚੈਟ ਹਿਸਟਰੀ, ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੂਗਲ
Google Gemini ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ Import AI Chats ਫੀਚਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਅਤੇ ਕਲਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੈਟਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
Published : February 5, 2026 at 12:21 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ, ਗੂਗਲ ਜੇਮਿਨੀ ਅਤੇ ਕਲਾਊਂਡ ਵਰਗੇ ਟੂਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਆਈਡੀਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੱਕ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਇੱਕ ਏਆਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹੋਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚੈਟ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਮੇਮੋਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲਗਭਗ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਂਡਰਾਈਡ ਅਤੇ iOS ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਪਸੰਦ-ਨਾਪਸੰਦ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਦਲਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Import AI Chats ਦਾ ਫਾਇਦਾ
TestingCatalog ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੂਗਲ ਜੇਮਿਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੀਟਾ ਫੀਚਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Import AI Chats ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਏਆਈ ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਜੇਮਿਨੀ ਦੇ ਹੋਮ ਮੇਨੂ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਚਰ NotebookLM ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ ਹੈ।
ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਏਆਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਚੈਟ ਹਿਸਟਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਆਸਾਨ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤ ਏਆਈ ਚੈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੇਮਿਨੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੂਗਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜੇਮਿਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਜੇਮਿਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਨੂੰ 2K ਅਤੇ 4K Resolution ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ Likeness ਫੀਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟਡ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਏਆਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਏਆਈ ਬਦਲਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-