YouTube 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ AI ਅਵਤਾਰ, ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
YouTube ਏਆਈ ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਟੂਲ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਗੇਮ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।
Published : January 23, 2026 at 4:47 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: YouTube ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ YouTube ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਏਆਈ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਫੀਚਰ OpenAI ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਐਪ Sora ਦੇ Cameo ਟੂਲ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਏਆਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਣਗੇ।
YouTube ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ 2026 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਆਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ Youtube ਚੈਨਲ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਟੂਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬ ਟੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖ ਕੇ ਗੇਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਆਈ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
AI ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ
Google ਅਤੇ OpenAI ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਏਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਆਪਣੀ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ ਜੇਮਿਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਮੇਲ, ਮੈਪ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੀਲ ਮੋਹਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਆਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਏਆਈ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਟਿਊਬ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਟ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਜਿਹੇ ਟੂਲ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਘੱਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਂਟੀ-ਸਪੈਮ ਅਤੇ ਕਲਿੱਕਬੇਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਯੂਟਿਊਬ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਅਰਬ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਦੇ ਹਨ।
