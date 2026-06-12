Meta Edits ਐਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ AI ਸਹਾਇਕ, ਹੁਣ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ
Edits ਐਪ ਵਿੱਚ AI ਸਹਾਇਕ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਆਈਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਟੂਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
Published : June 12, 2026 at 4:25 PM IST
ਹੈਦਾਰਬਾਦ: ਮੈਟਾ ਦਾ Edits ਐਪ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ Edits ਐਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਜੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ AI ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਿਟ ਐਪ ਵਿੱਚ ਰੀਲ ਐਡਿਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਐਡਿਟ ਐਪ ਦਾ ਡੈਸਕਟਾਪ ਵਰਜ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
AI ਸਹਾਇਕ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦਗਾਰ?
Edits ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ AI ਸਹਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਡੀਆ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਆਡੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਿਟ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਆਈ ਐਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਡਿਟ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੈਟਾ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਟੂਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। Youtube ਅਤੇ Tiktok ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅਜਿਹੇ ਟੂਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਟਾ ਸਿੱਧੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਲਈ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਐਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੈਟ ਬਣਾਉਣ।
ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਨਾਲ ਬਦਲੇਗਾ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਡਿਟ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 'ਤੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਡੈਸਕਟਾਪ ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਆਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੰਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਦਮ ਕੈਪਕਟ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਡੈਸਕਟਾਪ ਵਰਜ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਐਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੀਟਾ ਟੈਬ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪਹਿਲਾ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕ ਸੂਝ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Inspiration Feed ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟਾਪਿਕ ਸਰਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਈ ਵਰਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੈਟਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਡਿਟ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵ ਅਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਰੀਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਐਡਿਟ ਨੂੰ iOS ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਦੋਨਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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