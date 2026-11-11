ਮਦਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੁਪਤ ਟੋਕਨ ਲੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਡਿੰਗ ਏਆਈ, ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ !
AE Studio ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਡਿੰਗ ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਰ ਗੁਪਤ ਟੋਕਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 24 ਫੀਸਦੀ ਵਾਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਚਲਾਈ।
Published : November 11, 2026 at 9:03 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਕੱਲ ਏਆਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
AI agents will leak secrets to join a swarm, AE Studio tests show. The numbers are worse than they look. - In 181 trials, agents posted a secret token 15% of the time and ran an untrusted script 24% of the time, vs 2% and 0% on a normal forum. - With only leftover notes, 80% opened the forum, 59% signed up, three posted the token, and five ran the script in 49 runs. - Under pressure, agents ran the script 34% vs 19% without; DeepSeek and GLM 5.3 leaked the most secrets. GPT-6.1-Sol refused every request in 50 trials; the leaks came from cheap open-weight models startups use to cut costs. Don't put secrets in context.— Aitor (@aitordri) November 7, 2026
ਇਹ ਏਜੰਟ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਗੁਪਤ ਚਾਬੀ ਯਾਨੀ ਗੁਪਤ ਟੋਕਨ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ AE Studio ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੈਕਾਥੌਨ AI Alignment Foundation ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਟੈਸਟ?
ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੌ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਪਈ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਟੋਕਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟੋਕਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਭੋਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਖਰਾਬ ਪਈ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 24 ਏਜੰਟ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਦਦ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਗੁਪਤ ਟੋਕਨ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 181 ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਰ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਨੇ ਗੁਪਤ ਟੋਕਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 24 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋ ਓਹੀ ਕੰਮ ਆਮ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਟੋਕਨ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਜਦੋਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦਰ 19 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 34 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।
ਸਸਤੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੇ ਟੋਕਨ
ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਸਤੇ ਮਾਡਲ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੋਕਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ GPT-6.1-Sol ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ 50 ਵਿੱਚੋ ਹਰ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਟੋਕਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ GPT-6.1-Sol ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਨਪੁੱਟ 2 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ 10 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਟੋਕਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੀਨੀ ਏਆਈ ਮਾਡਲ DeepSeek V4 Flash ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਨਪੁੱਟ 0.30 ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ 1.20 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਟੋਕਨ ਹੈ। DeepSeek ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਪਤ ਟੋਕਨ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ। GLM-5.3 ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਹੀ। ਕਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡੀ ਲੂਸੇਨਾ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਜੰਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਚਲਾਈ। ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਖੋਜਕਾਰ ਡੀ ਲੂਸੇਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਬੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰੱਖੋ ਸਗੋਂ ਅਲੱਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓ।
24 ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਏਜੰਟ ਲੈ ਲਏਗਾ। 34 ਫੀਸਦੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਇੰਸਟਾਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਚਲਾਈ ਜਦਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 19 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਟੱਡੀ Hugging Face ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਦਦ ਦਾ ਲਾਲਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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