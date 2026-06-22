WWDC 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐਪਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੀਕ!
ਐਪਲ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ, ਏਆਈ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ, ਕੈਮਰਾ ਏਅਰਪੌਡ ਆਦਿ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : June 22, 2026 at 1:52 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: WWDC 2026 ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਘਰੇਲੂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੱਕ, ਐਪਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਐਪਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ
ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰਕ ਗੁਰਮਨ, ਜੋ ਕਿ ਐਪਲ ਉਤਪਾਦ ਲੀਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨਤਮ 'ਪਾਵਰ ਆਨ' ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਐਪਲ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਆਈਫੋਨ 2027 ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਐਪਲ ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲਾਈਨਅੱਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਐਪਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ) ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਐਪਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਚੱਕਰ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਜੌਨ ਟਰਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਐਪਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਪਲ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
- ਆਈਫੋਨ 18 ਲਾਈਨਅੱਪ: ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਐਪਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ 'ਆਈਫੋਨ 18' ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 'ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ' ਅਤੇ 'ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ' ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪਲ ਪਹਿਲਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ 'ਆਈਫੋਨ ਅਲਟਰਾ' ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਲਡੇਬਲ 'ਆਈਫੋਨ ਅਲਟਰਾ' ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਆਈਫੋਨ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਨਵੀਆਂ ਸਮਾਰਟਵਾਚਾਂ: ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪਲ ਵਾਚ ਸੀਰੀਜ਼ 12 ਅਤੇ ਐਪਲ ਵਾਚ ਅਲਟਰਾ 4 ਮਾਡਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
- ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੈਕ ਮਾਡਲ: ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਕ ਮਾਡਲ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਐਪਲ ਸਿਲੀਕਾਨ ਚਿਪਸ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ।
- ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਆਈਪੈਡ: ਐਪਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਜਟ-ਅਨੁਕੂਲ ਆਈਪੈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਹੋਮਪੌਡ ਮਿੰਨੀ: ਗੁਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਕੀਕਰਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਹੋਮਪੌਡ ਮਿੰਨੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
- ਨਵਾਂ ਸਿਰੀ ਅਨੁਭਵ: ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੀ ਫੀਚਰਸ ਲਿਆਏਗਾ।
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