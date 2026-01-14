PSLV-C62 ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਭਰੋਸਾ, ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਿਆਨ

PSLV-C62 ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਭਰੋਸਾ, ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਿਆਨ
PSLV-C62 ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : January 14, 2026 at 1:13 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਸਰੋ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ PSLV-C62 ਰਾਕੇਟ ਤੋਂ EOS-N1 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ PS3 ਪੜਾਅ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਰਾਬੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ PSLV-C62 16 ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਝਟਕੇ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਧਰੁਵ ਸਪੇਸ, ਟੇਕਮੀ2ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਈਓਨ ਸਪੇਸ ਲੈਬਜ਼ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ PSLV ਵਿੱਚ ਧਰੁਵ ਸਪੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਡਿਪਲਾਇਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰੁਵ ਸਪੇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਥਾਈਬੋਲਟ-3 ਕਿਊਬਸੈਟ, CGUSat-1, DSAT-1, ਲਚਿਤ-1 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਮੁਨਾਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸੈਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। TakeMe2Space ਦਾ MOI-1 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਧਰੁਵ ਸਪੇਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੰਜੇ ਨੇਕਕਾਂਤੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਪੁਲਾੜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਰੁਵ ਸਪੇਸ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।-ਧਰੁਵ ਸਪੇਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੰਜੇ ਨੇਕਕਾਂਤੀ
TakeMe2Space ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ MOI-1 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪੇਸ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ 14 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਅਤੇ 120 ਵਾਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ Nvidia GPU ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਈਓਨ ਸਪੇਸ ਲੈਬਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਮੀਰਾ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਪੇਸ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਵੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪੰਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ੍ਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਕੇਟ ਸਲਾਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ੍ਹ 3-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਧਰੁਵ ਸਪੇਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਲੇ ਲਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।-ਧਰੁਵ ਸਪੇਸ ਦੇ ਸੀਈਓ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-