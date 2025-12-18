ਕੀ ਦੋ ਕੈਮਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ iPhone Air 2, ਖਰਾਬ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਕਰੇਗੀ ਕਈ ਬਦਲਾਅ
ਖਰਾਬ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੇ ਨਾਲ iPhone Air 2 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : December 18, 2025 at 1:41 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਈਫੋਨ ਮਾਡਲ iPhone Air ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਪਲ ਨੇ ਇਸ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ iPhone Air ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਖਰਾਬ ਰਹੀ। ਇਸ ਫਲਾਪ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲ ਨੇ ਪਤਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਤਲੇ iPhone Air 2 ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਅਗਲੇ ਪਤਲੇ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ।
ਦ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ iPhone Air 2 ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਏਅਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਅਸਲ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
iPhone Air 2 to Launch With Two Rear Cameras, Lower Price Tag; Expected to Go on Sale in 2027: Report 👀#iPhoneair2 pic.twitter.com/Z8QGHmBnUG— 𝑺𝒂𝒎𝒂𝒓𝒕𝒉 𝑨𝒓𝒐𝒓𝒂 (@Technifyzer) December 17, 2025
iPhone Air 2 ਵਿੱਚ ਡਿਊਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, iPhone Air 2 ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਫੋਨ ਏਅਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ 48MP ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਤਲਾ iPhone Air 2 ਦੋਹਰੇ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ iPhone Air 2 ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਏਅਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 119,900 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ iPhone Air 2 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਤਲੇ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ iPhone Air 2 ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੋਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2026 ਦੀ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਕੋਡਨੇਮ V62 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਬਸੰਤ 2027 ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
iPhone Air 2 ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ?
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਕੁਨਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਲਕਸਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਦਾ ਐਪਲ 2026 ਅਤੇ 2027 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ iPhone Air ਨੂੰ ਆਈਫੋਨ 17 ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ A19 ਪ੍ਰੋ ਚਿੱਪ, 6.5-ਇੰਚ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 5.6mm ਪਤਲੀ ਬਾਡੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 18-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 3149mAh ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ ਏਅਰ 2 ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਤਲੀ ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
