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OpenAI ਅਤੇ Anthropic ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Meta ਦੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਕ

ਮੈਟਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਐਕਸੇਸ ਮਿਲ ਗਿਆ।

AI MODEL HACKING INCIDENT
AI MODEL HACKING INCIDENT (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 6, 2026 at 2:44 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਏਆਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਪਨੀਆਂ OpenAI ਅਤੇ Anthropic ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਟਾਬੇਸ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮਾਡਲ ਮਿਊਜ਼ ਸਪਾਰਕ 1.1 ਨੇ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਡੈਂਟ ਲਗਾਈ।

ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ Vendor 'Irregular' ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਕੰਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ।

ਮੈਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਾ ਜਿਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ 'Irregular' ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਐਕਸੇਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਾਡਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ Hugging Face 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਟੋਨਾਮਸ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਨੇ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ OpenAI ਦਾ GPT-5.6 SoL ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ Hugging Face ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਡੈਂਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

Hugging ਫੇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਮਾਡਲ, ਡਾਟਾਸੈੱਟ ਅਤੇ ਹੱਲ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਲੋੜ ਏਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ Anthropic ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਕਲਾਊਂਡ ਮਾਡਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਐਕਸੇਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ OpenAI ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1,41,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।

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TAGGED:

OPENAI AND ANTHROPIC
META
AI MODEL HACKING INCIDENT
META AI HACK
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

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