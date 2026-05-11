ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਏਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਰਟ ਅਤੇ ਸੇਲ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਹੁਣ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਕ੍ਰੀਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਨੈਕਟਡ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : May 11, 2026 at 10:52 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਰਟ ਅਤੇ ਸੇਲ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਰਟ ਹੁਣ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਕ੍ਰੀਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਨੈਕਟਡ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ C-DoT ਦੇ ਸੀਈਓ ਡਾ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਰਟ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।- ਡਾ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ, C-DoT ਦੇ ਸੀਈਓ
ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਫ਼ਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਈ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਅਪਗ੍ਰੇਡ
ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਲਰਟ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਕਰਵਾਤ, ਭੂਚਾਲ, ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਦੇ ਪੱਤਰ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਚਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਜੀਓ ਟਾਰਗੇਟ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।- ਡਾ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ, C-DoT ਦੇ ਸੀਈਓ
ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂਅਲ ਪ੍ਰਕਿਰੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਦੇ ਸੀ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ 'ਚ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭੂੰਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ।
C-DoT ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਲਰਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪਬਲਿਕ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੇ 2020 ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਕਾਰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ C-DoT ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਬਾਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਲਗਭਗ 2021-22 ਵਿੱਚ NDMA ਨੇ C-DoT ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ, ਜੋ ਕਈ ਤਬਾਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕੇ।-ਡਾ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ, C-DoT ਦੇ ਸੀਈਓ
ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਆਯੋਗ, INCOIS, DGRE ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ API ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਲਰਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਉਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਏਆਈ-ਆਧਾਰਿਤ ਇੰਜਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਲਰਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਡਾਟਾ ਸਰੋਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਟਰਨ, ਗੂਗਲ ਫੀਡ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ, C-DoT ਦੇ ਸੀਈਓ
ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਾਲੇ ਸਹੀਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅਲਰਟ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਜੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਹੀਂ ਸਥਾਨੀ ਭੂੰਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ
ਇਹ ਸਿਸਟਮ BSNL, MTNL, Airtel, Jio ਅਤੇ Vodafone Idea ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। C-DoT ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਬਾਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡਾ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਕਸਟਮ ਦਾ ਡਾਟਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਸਰਵਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ: SMS ਆਧਾਰਿਤ ਅਲਰਟ
ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਟਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ SMS ਰਾਹੀਂ ਅਲਰਟ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 124 ਅਰਬ SMS ਅਲਰਟ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਾਸੀਅਤ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। IMD ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਲਰਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ SMS-ਆਧਾਰਿਤ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ 2G ਅਤੇ 3G ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ-ਕਦੇ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਐਂਮਰਜੇਸੀ ਦੌਰਾਨ SMS ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਤਰੁੰਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਭੂਚਾਲ, ਸੁਨਾਮੀ, ਗੈਸ ਲੀਕ, ਬਿੱਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਰਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ।
ਸੇਲ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਤਕਨੀਕ
SMS-ਆਧਾਰਿਤ ਅਲਰਟ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ NDMA ਅਤੇ C-DoT ਨੇ ਸੇਲ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। SMS ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੇਲ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਰੇਡੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਤਰੁੰਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਾਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੌਸੇਜ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕ ਲਿਸਟ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਲਰਟ ਲਗਭਗ ਤਰੁੰਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਤੋਂ 10 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ, C-DoT ਦੇ ਸੀਈਓ
ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ?
ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਟੈਸਟ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਵਰੇਜ, ਬੇਸਮੇਂਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੰਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਦਾ ਸੇਲ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੇਲ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਸੈਮਸੰਗ, ਐਪਲ, OnePlus, Oppo ਅਤੇ Vivo ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੇ C-DoT ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਇਸਤੇਮਾਲ
C-DoT ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਅਲਰਟ ਜੀਓ-ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਪਤ ਬੱਚੇ, ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਵਾਹਨ, ਕੈਮੀਕਲ ਲੀਕ, ਆਤੰਕੀ ਖਤਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਲਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਅਲਰਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਪਤ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਬਾਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਰੋਲਆਊਟ ਮੋਬਾਈਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਲ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਲਟੀ-ਚੈਨਲ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸੰਚਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਲਰਟ, ਰੇਡੀਓ ਰੁਕਾਵਟ ਸਿਸਟਮ, ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਡਿਸਪਲੇ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਜਨਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ, C-DoT ਦੇ ਸੀਈਓ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਡਿਵਾਈਸ ਸਿੱਧੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਅਲਰਟ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬਲੂਟੁੱਥ ਰਾਹੀਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਫੀਚਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਦੂਰ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ C-DoT?
C-DoT ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਗਸਤ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ DoT ਦੇ ਇੱਕ ਆਟੋਨੋਮਸ ਟੈਲੀਕਾਮ R&D ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। C-DoT ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨਵੀਨਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
