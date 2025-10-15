ETV Bharat / technology

ChatGPT ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ Adult Mode, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?

ਹੁਣ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਮੂਡ ਅਤੇ ਸੁਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ADULT MODE
ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 15, 2025 at 3:11 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਓਪਨ ਏਆਈ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੈਮ ਨੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡੀਕੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਐਡਲਟ ਮੋਡ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ "ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ" ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਓਪਨਏਆਈ ਨੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਮਰ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੇਗਾ?

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ OpenAI ਦੇ ਉਮਰ-ਗਿਣਤੀ ਟੂਲਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬਾਲਗ ਉਪਭੋਗਤਾ ChatGPT 'ਤੇ ਬਾਲਗ ਮੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬਾਲਗ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ChatGPT ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਲਰਟ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,"ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਧੇਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵਾਂਗ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।"

ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ GPT-4o ਦੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਓਪਨਏਆਈ ਨੇ GPT-5 ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪਨਏਆਈ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮਨੁੱਖੀ-ਵਰਗੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ "ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਐਰੋਟਿਕਾ" ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। "ਐਰੋਟਿਕਾ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਮੁਕ, ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।

ਆਲਟਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ,"ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮੁਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਉਮਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਓਪਨਏਆਈ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਦੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਪੱਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਏਆਈ ਚੈਟਬੋਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ-ਅਧਾਰਤ ਟੂਲ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂਡ ਅਤੇ ਵਾਈਬਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

