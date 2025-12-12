PDF ਤੋਂ Photoshop ਤੱਕ, ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਐਡੀਟਿੰਗ, ChatGPT ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਏ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ
ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ Adobe ਦੇ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਐਕਰੋਬੈਟ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਐਡੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੀਡੀਐਫ ਵਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : December 12, 2025 at 5:15 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ ਓਪਨਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੈਟ ਮਾਡਲ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚੈਟ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਓਪਨਏਆਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ Adobe ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Adobe ਦਾ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ, Adobe ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਐਕਰੋਬੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਐਡੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਡੀਐਫ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਡੈਸਕਟੌਪ, ਵੈੱਬ ਅਤੇ iOS 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ Adobe ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਡਰਾਇਡ 'ਤੇ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਐਕਰੋਬੈਟ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
Adobe ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੇਵਿਡ ਵਾਧਵਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।-Adobe ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੇਵਿਡ ਵਾਧਵਾਨੀ
ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?
ChatGPT ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ Adobe ਐਪਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "Adobe Photoshop, blur the background of my image" ChatGPT ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ Photoshop ਇੰਟਰਫੇਸ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Adobe ਟੂਲਸ ਨੂੰ ChatGPT ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋਗੇ:-
Photoshop ਵਿੱਚ
- ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ
- ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ, ਕੰਟਰੈਸਟ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਟਿਊਨ ਕਰਨਾ
- ਗਲਿੱਚ, ਗਲੋ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਲਗਾਉਣਾ
- ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਾਉਣਾ
Adobe Express ਵਿੱਚ
- ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਨਾ
- ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ
- ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਐਨੀਮੇਟ ਕਰਨਾ
- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪੋਸਟਰ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਲਈ ਤਰੁੰਤ ਕੰਟੈਟ ਬਣਾਉਣਾ।
Acrobat ਵਿੱਚ
- PDF ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ
- ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਟੇਬਲ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ
- ਮਲਟੀਪਲ ਫਾਈਲਸ ਮਰਜ਼ ਕਰਨਾ
- ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕੰਪ੍ਰੈਸ ਜਾਂ PDF ਕੰਨਵਰਟ ਕਰਨਾ
- ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਿਟੇਲਸ ਨੂੰ ਰਿਡੈਕਟ ਕਰਨਾ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਸ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ AI ਅਤੇ Adobe ਦੇ Model Context Protocol ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ, Adobe ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਐਕਰੋਬੈਟ ਸਾਰੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਫ੍ਰੀ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਓ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਐਡੀਟਿੰਗ ਐਪਸ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
|ਐਪ
|ChatGPT ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
|ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ
|ਐਡਿਟ, ਟਿਊਨਿੰਗ, ਇਫੈਕਟਸ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਬਦਲਣਾ
|ਅਡੋਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ
|ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੁਣਨਾ, ਟੈਕਸਟ-ਇਮੇਜ ਬਦਲਣਾ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ
|ਐਕਰੋਬੈਟ PDF
|ਐਡਿਟ, ਮਰਜ, ਕੰਪਰੈਸ, ਕਨਵਰਟ, ਰਿਡੈਕਟ
ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨਾਲ Adobe ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਅਡੋਬ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਐਡਿਟ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸਲ Adobe ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧਾ ਐਡਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
