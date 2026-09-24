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Adobe Premiere ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਐਂਡਰਾਈਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਫ੍ਰੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਗੇ ਵਿਗਿਆਪਨ

Adobe Premiere ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਹੁਣ ਐਂਡਰਾਈਡ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ADOBE PREMIERE FREE FOR ANDROID
ADOBE PREMIERE FREE FOR ANDROID (Adobe Blog)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 24, 2026 at 5:44 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Adobe ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਐਪ Adobe Premiere ਨੂੰ ਐਂਡਰਾਈਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਂਡਰਾਈਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ ਐਡੀਟਿੰਗ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਐਪ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਐਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ, ਵਲੌਗਰ, ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਐਪ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Adobe Premiere ਦੇ ਖਾਸ ਫੀਚਰਸ

ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚ Enhance Audio ਨਾਮ ਦਾ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਟ੍ਰੈਕ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਸਾਊਂਡ ਇਫੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਕਸਟ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ, ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਕੰਟੈਟ ਅਤੇ Adobe Stock ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਾਂ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ 4K ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੱਕ ਐਡਿਟ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਟ ਇਨ ਵਾਇਸ ਰਿਕਾਰਡਰ ਵੀ ਹੈ।

ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਂਡਰਾਈਡ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਕਲਾਊਡ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ। ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਜਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਪਲਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਪਏਗਾ ਪਰ ਬੇਸਿਕ ਐਡੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਇਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

Adobe Premiere ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵਿੱਚ Firefly ਪਾਵਰਡ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ Generative Fill, Image-to-Video ਅਤੇ Generate Sound Effects ਆਦਿ। ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ Adobe Fonts, ਬੀਟ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ, ਕ੍ਰਾਪਿੰਗ ਅਤੇ ਡੈਸਕਟਾਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।

ਕੌਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ?

ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਡਰਾਈਡ 13 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5GB ਰੈਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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