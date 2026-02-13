ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Gen Zs ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਨਲਾਈਨ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਮਾਪੇ ਰਹਿਣ ਸਾਵਧਾਨ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Gen Zs ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Snap Inc ਦੀ ਚੌਥੀ Digital Well-Being Index ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 100 ਵਿੱਚੋਂ 69 ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2 ਅੰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ (67), ਯੂਕੇ (64), ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (63), ਜਰਮਨੀ (61) ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ (60) ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ। 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਸਕੋਰ 64 ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 1 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ PERNA ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜ ਸਵਾਲ ਪੰਜ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਤ ਇਮੋਸ਼ਨ, ਰਿਸ਼ਤੇ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਇਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ 13 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰ, 18 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ 13 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ 9,037 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 10 ਮਈ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Gen Z ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 81 ਫੀਸਦੀ Gen Z ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਤਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2024 ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ, ਅਣਚਾਹਿਆਂ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਖਤਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਧੀਆਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 71 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 68 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 59 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰੀਬ 88 ਫੀਸਦੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਿਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 49 ਫੀਸਦੀ Gen Z ਯੂਜ਼ਰਸ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਗਰੂਮਿੰਗ (37 ਫੀਸਦੀ), ਕੈਟਫਿਸ਼ਿੰਗ (28 ਫੀਸਦੀ), ਹੈਕਿੰਗ (26 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ (21 ਫੀਸਦੀ) ਵਰਗੇ ਕਾਰਨ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਸੈਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਮਾਮਲਾ ਜਿਨਸੀ ਖਤਰੇ, ਹਿੰਸਕ ਕੰਟੈਟ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਿਸ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
