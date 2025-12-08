ਭਾਰਤੀ ਟੈਬਲੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੰਬਰ ਵਨ? Lenovo ਅਤੇ Xiaomi ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ
IDC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਪਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
Published : December 8, 2025 at 12:36 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: IDC ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਟੈਬਲੇਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ 2025 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.33 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਭੇਜੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 19% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਟੈਬਲੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ Slat Model ਅਤੇ ਦੂਜਾ Detachable Model. ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Detachable Model ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ Slat Model ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
ਆਈਡੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਪਤਕਾਰ ਸਾਈਡ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਹੀਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਭਾਰੀ ਛੋਟਾਂ, ਬੈਂਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 13% ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ। ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ?
- ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
- ਨਵੀਂ ਡਿਵਾਈਸ ਲਾਈਨਅੱਪ ਦੇ ਕਾਰਨ
- ਬੈਂਕ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
- ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਆਈਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਬਲੇਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੀਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸਟਾਈਲਸ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ।-ਆਈਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ
ਵਪਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਪਤਕਾਰ ਸਾਈਡ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਵਪਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 54% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਈ।
- ਆਈਡੀਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
- ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟੈਂਡਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ
- ਛੋਟੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ਡਿਵਾਈਸ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਾਈਕਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ
ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਟਾਪ ਦੀਆਂ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
|ਰੈਂਕ
|ਕੰਪਨੀ
|3Q25 ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ (ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ)
|3Q24 ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ (ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ)
|3Q25 ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ
|3Q24 ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ
|ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਬਦਲਾਅ
|1
|Samsung
|500
|690
|37.5%
|41.6%
|-27.6%
|2
|Lenovo
|224
|168
|16.8%
|10.1%
|+33.2%
|3
|Xiaomi
|207
|228
|15.5%
|13.8%
|-9.4%
|4
|Apple
|123
|170
|9.2%
|10.3%
|-27.8%
|5
|Acer
|105
|266
|7.9%
|16%
|-60.6%
|6
|Others
|174
|136
|13%
|8.2%
|+28.2%
|ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ
|1,332
|1,659
|100%
|100%
|-19.7%
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਮੁੱਚਾ ਟੈਬਲੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗਭਗ 20% ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੈਮਸੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਨੋਵੋ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
