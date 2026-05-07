ETV Bharat / technology

ਸਪੈਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ? ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ਟਰੂਕਾਲਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੈਮ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।

SPAM CALLS INDIA
SPAM CALLS INDIA (Truecaller)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 7, 2026 at 12:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟਰੂਕਾਲਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੈਮ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਲੀ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਟਰੂਕਾਲਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਮਨਾਮ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ 2025 ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 68 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੈਮ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਪੈਮ ਲੈਂਡਸਕੇਪ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਪੈਮ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 66 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਪੈਮ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਪਾਰਕ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਪੈਮ ਦਾ 36 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 18 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 12 ਫੀਸਦੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗਲੋਬਲ ਰੁਝਾਨ

ਸਪੈਮ ਦੇ ਚਾਲਕ ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੈਮ ਕਾਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਿਲੀ ਆਪਣੇ ਸਪੈਮ ਕਾਲਾਂ ਦਾ 38 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਟਰੂਕਾਲਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸਪੈਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਣਜਾਣ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਰੂਕਾਲਰ ਦੇ ਸੀਈਓ ਰਿਸ਼ਿਤ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਡੇਟਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ, ਨਕਲ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਣਜਾਣ ਕਾਲਾਂ ਹੁਣ ਸਪੈਮ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਗਾੜ ਹੈ।

2026 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਾਂ।-ਰਿਸ਼ਿਤ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ, ਟਰੂਕਾਲਰ ਦੇ ਸੀਈਓ

ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਮ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੂਕਾਲਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਪੈਮ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

TRUECALLER REPORT
GLOBAL SPAM CALLS 2025
TRUECALLER SPAM REPORT
SPAM CALLS INDIA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.