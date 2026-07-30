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ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ 'Aapda Sahayak' ਐਪ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ?

ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 'Aapda Sahayak' ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

AAPDA SAHAYAK APP LAUNCHED
AAPDA SAHAYAK APP LAUNCHED (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 30, 2026 at 12:43 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ HSC ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 'Aapda Sahayak' ਐਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਫਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

'Aapda Sahayak' ਐਪ ਕੀ ਹੈ?

'Aapda Sahayak' ਐਪ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਆਫ਼ਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਰੁੰਤ ਐਪ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।- ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿੰਧਿਆ ਵਾਸਿਨੀ ਪਾਂਡੇ, HSC ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਬੱਦਲ ਫੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰੁੰਤ ਐਪ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਫਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਤਰੁੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ।-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿੰਧਿਆ ਵਾਸਿਨੀ ਪਾਂਡੇ, HSC ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ?

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਬਾਥ ਸਪਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੇਹਰੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1880 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਲਗਭਗ 150 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫੱਟਣ, ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ, ਬਰਫ਼ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿੰਧਿਆ ਵਾਸਿਨੀ ਪਾਂਡੇ, HSC ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਬੱਦਲ ਫੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੱਦਲ ਫੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ।

ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਖੋਜ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅਹਿਮ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੋਜ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜੀਬੀ ਪੰਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਕੰਬਰਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਗਲੋਸਟਰਸ਼ਾਇਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਵੈਂਚਰਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਐਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿੰਧਿਆ ਵਾਸਿਨੀ ਪਾਂਡੇ, HSC ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਇਹ ਐਪ ਬਾਟਮ-ਟੂ-ਟਾਪ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਐਪ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (DDMA), ਸੂਬਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (SDMA) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (NDMA) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿੰਧਿਆ ਵਾਸਿਨੀ ਪਾਂਡੇ, HSC ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਕੁੱਲੂ ਤੋਂ ਸਿੱਕਮ ਤੱਕ

ਕੁੱਲੂ ਵਿੱਚ 'Aapda Sahayak' ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਫਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿੰਧਿਆ ਵਾਸਿਨੀ ਪਾਂਡੇ, HSC ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਕੁੱਲੂ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣਾ, ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਮੈਪ ਅਤੇ ਮੈਪ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਫਲਾਈਨ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

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