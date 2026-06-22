ETV Bharat / technology

ਆਧਾਰ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨੇ ਪਾਰ ਕੀਤਾ 3.1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਆਸਾਨੀ

ਆਧਾਰ ਐਪ ਨੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3.1 ਕਰੋੜ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

AADHAAR APP NEWS
ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਤਾ ਅਪਡੇਟ (IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 22, 2026 at 5:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। PIB ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ 3.1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।

ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਤਾ ਅਪਡੇਟ

ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਪਤਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਾਢੇ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਪਤਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕ ਖੁਦ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੇਲ

ਆਧਾਰ ਐਪ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿਖਾਉਣ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ 'ਚ ਬਾਈਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੌਕ-ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੇਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, QR ਕੋਡ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਨਯੋਗ ਕੰਟੈਕਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਆਧਾਰ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ?

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਦੌਰਾਨ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਐਪ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈ-ਆਧਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਐਪ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਐਪਲ ਆਈਓਐਸ, ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

AADHAAR APP
AADHAAR APP DOWNLOAD
NEW AADHAAR APP FEATURES
AADHAAR ADDRESS UPDATE ONLINE
AADHAAR APP NEWS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.