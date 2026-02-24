ਮਾਰਚ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ 'Blood Moon', ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੰਦ ਗ੍ਰਹਿਣ
3 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚੰਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
Published : February 24, 2026 at 4:01 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੰਗੋਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੀ ਹਾਂ... ਆਉਣ ਵਾਲੀ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚੰਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਲਾਲ ਚੰਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀ ਹੈ?
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਪਰਛਾਵਾ ਪਾਉਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਲਾਲ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਚੰਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਚੰਦ ਲਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਮੂਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਧਰਤੀ ਸਿੱਧਾ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਛੋਟੀ ਨੀਲੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਲਾਲ ਵੇਵਲੈਂਥ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਅਤੇ ਚੰਦ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਰ ਚੜਦਾ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਡੁੱਬਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਚੰਦ ਗ੍ਰਹਿਣ?
ਜੀ ਹਾਂ... ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦੇਖ ਪਾਉਣਗੇ। 3 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋ ਚੰਦ ਭਾਰਤੀ ਹੋਰਾਇਜਨ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਛਾਇਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਹਿਰੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਸਮਾਨੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚੰਦ ਸੁੰਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਸੁੰਨ ਪੜਾਅ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋ ਚੰਦ ਧਰਤੀ ਦੀ ਛਾਇਆ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਛਾਇਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਜਾਂ ਲਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਧੁੰਦਲੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ।
ਚੰਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮੇਂ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦ 18:18 IST 'ਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਦਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 18:38 IST 'ਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਦ ਆਮ ਨਾਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ 21:23 IST 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦ ਦੀ ਹਲਕੀ ਛਾਇਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਜ਼ਾਰਾ?
ਚੰਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਫਿਲਟਰ ਜਾਂ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲੱਭੋ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿਸਹੱਦੇ ਦਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-