SpaceX ਦੇ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਟੱਕਰ! ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਲਰਿਆ ਮਲਬਾ
SpaceX Falcon 9 ਦਾ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸਾ ਚੰਦ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ।
Published : August 6, 2026 at 11:11 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: SpaceX ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਰਾਕੇਟ ਦਾ ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ ਲਗਭਗ 12:05 ਵਜੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੱਕਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨੰਗੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗੀ ਪਰ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਉੱਡੀ ਧੂੜ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਏ।
ਜਦੋਂ SpaceX Falcon 9 ਦਾ ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸਾ ਚੰਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਕ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਲਗਭਗ 8,700 Kmph ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
Falcon 9 moon crash update 3: while it’s almost certain that SpaceX booster has already collided with the Moon, there is no official or verified confirmation on it yet.— Durgesh Kaushik (@durgesh_kaushik) August 5, 2026
There are no videos or pictures yet, as no one has been able to see it from the Earth.
The rumours about… pic.twitter.com/rCsNxJEiGG
ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਵੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਪੂਰਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਲਬੇ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਚੰਦ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਾਸਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਿਰੀਖਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਕੇਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਪੁਲਾੜ ਫਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
ਨਾਸਾ ਦੇ ਲੂਨਰ ਰਿਕੋਨਾਈਸੈਂਸ ਆਰਬਿਟਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਕੋਰੀਆ ਪਾਥਫਾਈਂਡਰ ਲੂਨਰ ਆਰਬਿਟਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸ਼ੈਡੋ-ਕੈਮ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਡਾਟਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਟੱਕਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਦੀ ਖੋਜ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
This is actually a technological embarrassment for humanity.— Tornado guy (@fanofaliens) August 5, 2026
We knew a ~4-ton rocket stage was going to crash into the Moon.
And hours later, we still don't have a single publicly verified image or video of the actual impact.
I’m literally analyzing telescope recordings frame… https://t.co/doe5gIK4H2 pic.twitter.com/VfIqymchdx
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ SpaceX ਦਾ Falcon 9 ਰਾਕੇਟ 15 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਨਾਸਾ ਦੇ CLPS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ Firefly Aerospace ਦੇ Blue Ghost 1 ਲੂਨਰ ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੰਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੂਸਟਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੂਰਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਲ ਕਾਰਨ ਰਾਕੇਟ ਦਾ ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸਾ ਚੰਦ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉਡਾਣ ਮਾਰਗ ਬਾਰੇ SpaceX ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦ ਖੰਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਡਾਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਦੇ ਚੰਦ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਾਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ ਪਰ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉੱਪਰੀ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਵਾਂ ਚੰਦ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਆਪਰੇਟਰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪ੍ਰਭਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸ਼ੌਂਕੀਨ, ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੰਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਲਈ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੱਕਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ, ਚੰਦ 'ਤੇ ਟੱਕਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਧੂੜ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦੀ ਧੂੜ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਮਲਬੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਖਗੋਲ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੋਨਾਥਨ ਮੈਕਡੌਵੇਲ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੰਦ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਬਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
Falcon 9 update: SpaceX rocket booster was supposed to crash into moon around 15 minutes ago. However, no one seems to have been able to observe it from the Earth. The videos of impact floating around are fake.— Durgesh Kaushik (@durgesh_kaushik) August 5, 2026
I’ll update once there’s a verified update. Please follow me for… pic.twitter.com/OEK9K8BowK
ਨਾਸਾ ਆਪਣੇ ਆਰਟੇਮਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਦ ਦੀ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਪੁਲਾੜ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਦ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਕਾ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੱਕਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਪੋਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਕੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
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