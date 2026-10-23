ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?
FLIP ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਵਰ ਚੰਦ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਿਜਾਏਗਾ।
Published : October 23, 2026 at 12:51 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੂਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਿਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵਾਲੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਚੰਦ ਰੋਵਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 'FLEX Lunar Innovation Platform' (FLIP) ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 'Hewlett Packard Enterprise' (HPE) ਦੇ 'Spaceborne Computer-4' ਨੂੰ ਚੰਦ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ 'ਤੇ ਲਿਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਦਾ ਹੈ।
FLIP ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਥਿਤ ਏਰੋਸਪੇਸ ਸਟਾਰਟਅੱਪ 'ਐਸਟ੍ਰੋਲੈਬ' ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2020 ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਜੈਰੇਟ ਮੈਥਿਊਜ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਸੀਈਓ ਵੀ ਹਨ।
The future of lunar mobility, infrastructure and operations are taking root right now. We are proud to support making that future a reality. 🌖— Astrolab (@Astrolab_Space) October 20, 2026
FLIP ਕੀ ਹੈ?
FLIP ਨੂੰ Griffin-1 ਲੂਨਰ ਲੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਡਾਣ ਨਾਸਾ ਦੀ CLPS ਪਹਿਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ Artemis ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਚੰਦ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Astrolab ਅਨੁਸਾਰ, FLIP ਚੰਦ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪੇਲੋਡ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਇਹ ਰੋਬੋਟਿਕ ਲੂਨਰ ਰੋਵਰ ਅਹਿਮ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਧੂੜ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ, ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ Astrolab ਨੂੰ ਆਪਣੀ FLEX ਰੇਂਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ, ਟਾਈਰ, ਏਵੀਓਨਿਕਸ ਸਿਸਟਮ, ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
HPE Spaceborne Computer-4 ਕੀ ਕਰੇਗਾ?
HPE Spaceborne Computer-4 ਇੱਕ ਹਲਕਾ, ਕੰਪੈਕਟ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖੇ ਵਾਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 64-ਬਿਟ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ FLIP ਦੇ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਵਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਜਾਂ ਸੋਲਰ ਸੇਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੂਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ KIOXIA ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਡਰਾਈਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ Spaceborne Computer-4 ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਸਗੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ Griffin-1 ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਈ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ।
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। HPE ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਏਆਈ ਸੁਵਿਧਾ ਕੰਟੇਨਰ ਇਹ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਚੰਦ 'ਤੇ ਏਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ISS 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਚਾਰ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੰਦ 'ਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਚੇਸਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪੈਕਟ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਚੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖੇਤਰ ਸੂਰਜੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਚੰਦ ਦੇ ਧਰੁਵੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਿਰਛੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਆਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਉਬੜ-ਖਾਬੜ ਹੈ।
Griffin-1 ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ?
Griffin-1 ਰੋਬੋਟਿਕ Griffin ਮੂਨ ਲੈਂਡਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਪਿਟਸਬਰਗ ਦੀ ਕੰਪਨੀ Astrobotic ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨਾਸਾ ਦੇ CLPS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰੇਗੀ।
FLIP ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੈਂਡਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ Astrobotic ਦਾ CubeRover ਲਿਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਚਾਲਕ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰੋਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ LandCam-X ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ Nanofiche GLPH ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ Galactic Library to Preserve Humanity ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਆਰਕੀਵ ਹੈ।
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