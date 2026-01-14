ETV Bharat / technology

Realme P-ਸੀਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਲਾਂਚ, ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ

BIS 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ Realme P-ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 14, 2026 at 10:33 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ Realme ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ P ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Realme P4x 5G ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7,000mAh ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ 45W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ Realme ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ Realme ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਰੇ ਲੀਕ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਿਪਸਟਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਬਰਾੜ ਅਨੁਸਾਰ, BIS ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ Realme ਫੋਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ RMX5107 ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। BIS ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ Realme P ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 10,000mAh ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ Realme ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ Realme ਫੋਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੀਕ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੋਨ ਐਂਡਰਾਇਡ 16 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ Realme UI 7.0 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 12GB RAM ਅਤੇ 256GB ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਅਫਵਾਹ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੀਚਰਸ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਨ ਪਾਵਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ Realme P4x 5G 7,000mAh ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 15,499 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ MediaTek Dimensity 7400 Ultra ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, 50MP ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 45W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 10,000mAh ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ Realme P ਸੀਰੀਜ਼ ਲੰਬੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

