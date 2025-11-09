Grok AI ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ, ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ ਵੀਡੀਓਜ਼
Grok AI ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 9, 2025 at 2:59 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਲਨ ਮਸਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ AI-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਰ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੇਸਲਾ ਅਤੇ ਐਕਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਬਾਓ! ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਬਣਾਓ।"
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ X 'ਤੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ Grok ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ X ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਇੱਕ AI ਚੈਟਬੋਟ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਟੂਲ ਦੀ ਸਥਿਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀਮੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਟੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦਾ ਡੈਮੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚਿੱਤਰ-ਤੋਂ-ਵੀਡੀਓ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਗ੍ਰੋਕ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਚਨਾਤਮਕ ਟੂਲਕਿੱਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ X ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲੇਖਣ, ਚਿੱਤਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੇਟਾ ਐਕਸੈਸ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Long press on any image to turn it into a video!— Elon Musk (@elonmusk) November 9, 2025
Then customize the prompt to create whatever you can Imagine.
My prompt here was “add a boyfriend and they transition into muppets 😂 https://t.co/MkH4A4s1jl pic.twitter.com/nfNjT8ZK3m
Grok AI ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਜਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ xAI ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Grok 4 ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਚੈਟਬੋਟ ਨੂੰ X ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ iOS ਅਤੇ Android ਲਈ ਇਸਦੇ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਫ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ Grok ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਰਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਜਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ।
ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬ ਸਮਾਂ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੰਦਰਭ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉੱਨਤ 'ਸੁਪਰਗ੍ਰੋਕ' ਮੋਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ X ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ+ ਪਲਾਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰੋਕ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ AI ਚੈਟਬੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
Grok ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲਾਨ
ਸੁਪਰਗ੍ਰੋਕ: ਗ੍ਰੋਕ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਪ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜੋ ਉੱਚ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਰਚਨਾਤਮਕ ਟੂਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ iOS ਐਪ ਲਈ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰਗ੍ਰੋਕ ਹੈਵੀ: ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪਲਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ iOS ਐਪਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 29,900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਗਾਹਕੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਡੈਸਕਟੌਪ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-