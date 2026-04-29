ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਅਤੇ ਸੈਮ ਓਲਟਮੈਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ, ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ

Elon Musk ਅਤੇ Sam Altman ਵਿਚਕਾਰ OpenAI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ELON MUSK VS SAM ALTMAN
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਅਤੇ ਸੈਮ ਓਲਟਮੈਨ (Getty Image)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 29, 2026 at 3:09 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Elon Musk ਅਤੇ Sam Altman ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਕਲੈਂਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸਕ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ OpenAI 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਗੰਠਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੰਡ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ OpenAI ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਏਆਈ ਪੂਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ।

ਮਸਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 38 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏਗਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। 2019 ਵਿੱਚ ਫਾਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ। ਮਸਕ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮ ਅਲਟਮੈਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਗ ਬ੍ਰੋਕਮੈਨ ਨੇ ਮੂਲ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ। ਉਹ 150 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ OpenAI ਦੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਅਲਟਮੈਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਕਮੈਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਸਕ ਸੀਈਓ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ

ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਸਕ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹੌਲ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸਿਸਟਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, OpenAI ਵੱਲੋ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਸਕ ਖੁਦ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸਕ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਏਆਈ ਸੇਫ਼ਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।

ਜੱਜ ਗੋਂਜ਼ਾਲੇਜ਼ ਰੋਜਰਸ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫ਼ਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ OpenAI ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨੇਸਮੈਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਏਆਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। OpenAI ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਹੁਣ ਸੈਂਕੜਾਂ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ IPO ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਏਆਈ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਗਵਾਹ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੀਕਾਨ ਬੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

