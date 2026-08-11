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ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬੈਠਕ, ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਗੱਲਬਾਤ

ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗਾ।

GOVT AND META MEETING
GOVT AND META MEETING (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 11, 2026 at 10:44 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: IT ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਦਾ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਟੈਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ IT ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਸੀ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਦੌਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਡੀਪਫੇਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਟੈਟ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ PTI ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਸੀ ਏਆਈ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੰਟੈਟ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਣਾ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣਾ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ IT ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਲੈਵਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਨਾਂ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟ ਵੀਡੀਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟੈਟ ਮਾਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੋਏਲ ਕਪਲਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੇਟਾ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕੰਟੈਟ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤਕਨੀਕੀ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ ਸੁਝਾਏ ਉਪਾਅ 'ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੈਟਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡੀਪਫੇਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਟੈਟ ਅਤੇ ਬੌਟ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ੍ਹ ਹੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪੇਡ ਕੰਟੈਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਟੈਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਕੰਟੈਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਟਾ ਦੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਾਅ, ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟਾ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੀਮ ਨੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸਕੱਤਰ ਐਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਟਾ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਜੋ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡੀਪਫੇਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੰਟੈਟ ਅਤੇ ਬੌਟ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕੰਟੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਟਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਟ, ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੇਡ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਟੈਟ, ਡੀਪਫੇਕ, ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ।

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