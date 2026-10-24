ਆਈਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਵਧਾਨ! ਬਿਨਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੇ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਹਾ ਰਿਹਾ ਡਾਟਾ,ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਖਤਰਨਾਕ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Published : October 24, 2026 at 3:33 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਈਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6,600 ਅਸਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਵੇਅਰ ਕੋਡ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 248 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ, iVerify ਅਤੇ Report URI ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। iVerify ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਰੌਕੀ ਕੋਲ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੌਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਡ ਨੇ ਤੁਰੰਤ OS ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੌਗਇਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਵਾਲੇਟ ਲੱਭੇ।
8,000 ਸਾਈਟਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ
ਰਿਪੋਰਟ URI ਨੇ ਦੂਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 630 ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਡੋਮੇਨ ਖਰੀਦੇ ਜੋ ਅਸਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੈਟਬੋਟਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਟੂਲਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 8,000 ਸਾਈਟਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਵਾਲੇਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਵੱਲ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ।
ਡੈੱਡਟੈਗ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਟੂਲਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਰਿਪੋਰਟ URI ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਕਾਟ ਹੈਲਮੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਡੈੱਡਟੈਗ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਲਾਟ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਸ ਨਵੇਂ ਖਤਰਨਾਕ ਡੋਮੇਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਗਾਹਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੂਹ ਹਨ ਜੋ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੋ ਪੁਰਾਣੇ ਹਮਲੇ ਟੂਲਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਐਪਲ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਮਲਾਵਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ OS ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਲੀਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਡ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਪਲ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ BYOD ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ OS ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।