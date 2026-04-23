LinkedIn ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ, ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ CEO
LinkedIn ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Microsoft ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਹੁਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : April 23, 2026 at 3:08 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: LinkedIn ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ Microsoft ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਈਓ ਅਹੁਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, LinkedIn ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ Microsoft ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲਿੰਕਡਇਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ Microsoft ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Microsoft Office Suite ਵਿੱਚ AI ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਆਨ ਰੋਸਲਾਂਸਕੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਕਰਨਗੇ ਕੰਮ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਰਿਆਨ ਰੋਸਲਾਂਸਕੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ LinkedIn ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ Microsoft ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ Microsotf ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ Office Suite ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ LinkedIn ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੋਸਲਾਂਸਕੀ ਨੇ ਡੈਨੀਅਲ ਸ਼ਾਪੇਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਪੇਰੋ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੀਈਓ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਸਲਾਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, LinkedIn ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਕ ਸ਼ਰਾਫ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਹੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Microsoft ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਕ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਮੋਹਕ ਸ਼ਰਾਫ Microsoft ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ LinkedIn ਅਤੇ Microsoft Office ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨੇ। ਰੋਸਲਾਂਸਕੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੋ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਹ ਮਈ 2009 ਵਿੱਚ Chief Product Officer ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ LinkedIn ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੀਈਓ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੋਸਲਾਂਸਕੀ ਨੇ Microsoft ਵਿੱਚ Executive Vice President ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਾਪੇਰੋ ਰੋਸਲਾਂਸਕੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ LinkedIn ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸੇਲ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ਾਪੇਰੋ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚਕਾਰ LinkedIn ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹੁਦੇ ਚੀਫ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ।
LinkedIn ਦੇ ਸੀਈਓ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਪੇਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ, ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਹਰ ਕੋਈ LinkedIn ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
