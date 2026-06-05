'Samsung Health' ਐਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ, Galaxy Watch ਹੁਣ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰਸਨਲ ਸਿਹਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
'Samsung Health' ਐਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
Published : June 5, 2026 at 5:33 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ 'Samsung Health' ਐਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ 'Galaxy Watch' ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੇ। ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੱਕ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫਾਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
'Samsung Health' ਐਪ ਹੁਣ ਗਲੈਕਸੀ ਵਾਚ ਦੇ ਹੈਲਥ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਇਨਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੇ।-ਹਾਨ ਪਾਕ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਿਖੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ
ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ ਵਾਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਪਡੇਟ
Vitals ਦਾ ਅਪਡੇਟ: ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ ਵਾਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ Vitals ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਮਸੰਗ ਹੈਲਥ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਨਰਜ਼ੀ ਸਕੋਰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ Vitals ਫੀਚਰ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਸਿੰਗਨਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਰਟ ਰੇਟ, ਸਾਹ ਦੀ ਦਰ, ਚਮੜੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੇਸਟਿੰਗ ਬੇਸਲਾਈਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਮ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖੇ, ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਲਰਟ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
Samsung Introduces Next-Gen Galaxy Watch Features for AI-Powered Everyday Health Companionhttps://t.co/i2QYt821z4— Samsung Electronics (@Samsung) June 3, 2026
Heart Health Score: ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ Vascular Load ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਵਾਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ Vascular ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ Heart Health Score ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਨਲ ਡੇਟਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਨੀਂਦ, ਤਣਾਅ, ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਰਚਨਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਕੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Daily Cardio Load: ਜੋ ਲੋਕ ਕਾਰਡੀਓ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਖਾਸ ਫੀਚਰ Daily Cardio Load ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਡੀਓ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆਂ ਫੀਚਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਦਿਲ ਸੰਬੰਧੀ ਖਿਚਾਅ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਅਰਾਮ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟ੍ਰੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਗੋਲ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
Fitness Index: Fitness Index ਫੀਚਰ ਹਾਰਟ ਰੇਟ, VO2 Max ਅਤੇ ਰੋਜ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗੋਲ ਅਤੇ ਕੰਟੈਟ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਫੀਚਰਸ
ਸੈਮਸੰਗ ਹੈਲਥ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਆਊਟ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Sleep, Activity, Nutrition, Mindfulness ਅਤੇ Vitals ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ ਐਨਰਜੀ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਟਿਪ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦਿਖਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Antioxidant Index ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚਾਰਟ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਿਸਟਰੀ ਲੌਗ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। AGEs Index ਹੁਣ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਭਰ ਖੁਦ ਮਾਪ ਲਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੈਕਸੀ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਫੀਚਰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Hearing Health ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਗਲੈਕਸੀ ਵਾਚ ਰਾਹੀਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਿਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੌਲੇ ਵਾਲੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਸ ਗਲੈਕਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਕੰਨੈਕਟਡ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਗਲੈਕਸੀ ਵਾਚ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ।
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