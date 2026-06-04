OnePlus 16 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਲੀਕ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
OnePlus 16 ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : June 4, 2026 at 9:56 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OnePlus ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ OnePlus 16 ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਡਿਸਪਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਤੱਕ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਰਟ ਪਿਕਾਚੂ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਟਿਪਸਟਰ ਦੀ ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, OnePlus 16 ਵਿੱਚ 6.78 ਇੰਚ ਦੀ LTPO OLED ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 185Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ OnePlus ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਵਾਲਾ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਡਿਸਪਲੇ ਵਿੱਚ BT.2020 ਕਲਰ ਗੈਮਟ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਟਚ ਕੰਟਰੋਲ IC ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਪਤਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੋਲਿੰਗ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
OnePlus 15 ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। OnePlus 16 ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਕੈਮਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ 50MP ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਈਡ ਸੈਂਸਰ ਵੀ 50MP ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ 200MP ਦਾ ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੈਟਅੱਪ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਾਫ਼ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ OnePlus 16 ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 Elite Gen 6 Pro ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 9,000mAh ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, OnePlus 16 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ IP68 ਅਤੇ IP69 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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